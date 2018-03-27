У Києві перевіряють усі ТРК на відповідність нормам пожежної безпеки

Всі столичні торгово-розважальні центри та інші заклади масового перебування людей будуть обстежені на відповідність нормам пожежної безпеки. Про це повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелєєв, посилаючись на відповідне розпорядження мера міста.

Перевірка викликала необхідністю недопущення трагедії, аналогічної тієї, що сталася у російському Кемерові, підкреслили в адміністрації.

"Звертаю увагу власників торговельно-розважальних закладів, інших закладів масового перебування людей на необхідність упорядкувати і забезпечити надійну роботу систем протипожежної безпеки", – заявив Пантелєєв.

Для організації спільних перевірок КМДА вже звернулася до Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Як відомо, в Україні до 31 грудня поточного року діє мораторій на проведення планових перевірок органами держнагляду у сфері господарської діяльності. При цьому позапланові перевірки дозволено проводити в певних випадках - за погодженням Держрегслужби, за письмовою заявою суб'єкта госпдіяльності, за рішенням суду, у разі аварії або нещасного випадку, а також для перевірки виконання суб'єктом раніше встановлених приписів чи розпоряджень.

Нагадаємо, в російському Кемерові внаслідок пожежі в ТРЦ "Зимняя вишня", за офіційними даними, загинули 64 людини, в тому числі 41 дитина. У Слідчому комітеті РФ заявили, що причиною пожежі стало коротке замикання або "застосування відкритого вогню". Осередок займання знаходився на дитячому ігровому майданчику.

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