У Мін'юсті розказали, як діяти у разі порушення прав на отримання заробітної плати

За невиплату заробітної плати роботодавець несе не тільки адміністративну, але і кримінальну відповідальність. Про це заявила заступник міністра юстиції Світлана Глущенко, інформує прес-служба Мін'юсту.

"При відмові виплатити заробітну плату або інші виплати працівник може звернутися до прокуратури із заявою про невиплату заробітної плати та притягнення винних осіб до відповідальності. Хочу нагадати, що роботодавець несе не лише адміністративну, а й кримінальну відповідальність за невиплату заробітної плати", - зазначила Глущенко.

Вона розповіла, яким чином потрібно діяти особі у разі порушення її прав на отримання заробітної плати.

Перш за все, наголосила Глущенко, кожна людина може отримати безкоштовну юридичну консультацію у Бюро правової допомоги (БПД), які є у всіх районах та містах обласного значення по всій Україні.

Окрім того, як зазначила заступник міністра, працівнику необхідно звернутися до роботодавця із заявою про виплату заробітної плати та про компенсування втрати її частини у зв'язку з порушенням строків її виплати відповідно до індексу зростання цін на споживчі товари і тарифів на послуги.

"У разі наявності комісії щодо трудових спорів потрібно звернутися туди із заявою. Посвідчення комісії, видане на підставі її рішення, є виконавчим документом. У разі незгоди з рішенням комісії його можна оскаржувати до суду", - радить Глущенко.

Ще одним кроком до захисту свого права на отримання заробітної плати, на якому наголосила заступник міністра, є подання скарги до місцевих управлінь охорони праці, до райдержадміністрацій, управлінь пенсійного фонду та соціального захисту населення.

Проте гарантованим і найбільш ефективним способом захистити своє право на отримання заробітної плати є звернення до суду, зазначила Глущенко.

За її словами, звернутися до суду можна у порядку наказного провадження, якщо працівник вимагає стягнення нарахованої, але не виплаченої заробітної плати, або позовного провадження, якщо наявний спір щодо розміру заборгованості з виплати зарплати та/або права на її отримання. За подання позовів про стягнення заробітної плати позивач не сплачує судовий збір.

Як повідомлялося, Міністерством юстиції України створено антирейтинг підприємств-роботодавців, відповідно до якого з 1 квітня 2018 року розпочнеться стягнення заборгованості заробітної плати на користь працівників.