У Москві сотні людей вийшли вшанувати пам'ять загиблих в Кемерово

27 березня, 2018 - 20:54
У Москві на Пушкінській площі розпочалася неофіційна акція у пам'ять про загиблих під час пожежі в Кемерово, передає УНН.
Як повідомляють очевидці, люди приходять на Пушкінську площі із квітами та іграшками.
Наразі на акцію зібралось близько тисячі осіб.
У той же час на Манежній площі мерія Москви проводить аналогічний захід.
Dozens of bunches of flowers are being passed over heads in a packed crowd at Moscow rally to remember those killed in Kemerovo fire: pic.twitter.com/tKpglrRGDS
— Howard Amos (@howardamos) 27 марта 2018 г.
Общее настроение — скорбь. Люди молчат или говорят шёпотомhttps://t.co/3PXGEEMKfJ pic.twitter.com/exf7qHtbNu
— RTVI (@RTVi) 27 марта 2018 г.
Джерело: УНН