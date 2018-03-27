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Павло Тичина, український поет, перекладач, публіцист, громадський та державний діяч

У Москві сотні людей вийшли вшанувати пам'ять загиблих в Кемерово

27 березня, 2018 - 20:54
Фото Reuters

У Москві на Пушкінській площі розпочалася неофіційна акція у пам'ять про загиблих під час пожежі в Кемерово, передає УНН.

Як повідомляють очевидці, люди приходять на Пушкінську площі із квітами та іграшками.

Наразі на акцію зібралось близько тисячі осіб.

У той же час на Манежній площі мерія Москви проводить аналогічний захід.

Джерело: УНН

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