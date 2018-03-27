У Москві сотні людей вийшли вшанувати пам'ять загиблих в Кемерово

У Москві на Пушкінській площі розпочалася неофіційна акція у пам'ять про загиблих під час пожежі в Кемерово, передає УНН.

Як повідомляють очевидці, люди приходять на Пушкінську площі із квітами та іграшками.

Наразі на акцію зібралось близько тисячі осіб.

У той же час на Манежній площі мерія Москви проводить аналогічний захід.