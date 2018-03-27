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У Новій Зеландії заявили про відсутність шпигунів РФ

27 березня, 2018 - 10:47
Фото Reuters

Нова Зеландія заявила у вівторок, що готова б вислати російських шпигунів у відповідь на отруєння Сергія Скрипаля у Солсбері, тільки не може їх знайти, повідомляє The Guardian

Нова Зеландія, колишня британська колонія і вірний союзник Лондона, запропонувала принципову підтримку, але заявила про брак російської шпигунської діяльності в країні, що обмежує можливості її відповіді на дії Росії.

"Ми провели перевірку в Новій Зеландії. У нас немає російських незадекларованих офіцерів розвідки. Якби були, ми б їх вислали", - заявила прем'єр-міністр Джасінда Ардерн.

Водночас Ардерн повідомила, що Нова Зеландія розгляне, які подальші дії вона може здійснити, щоб підтримати міжнародну спільноту у зв’язку із нападом в Солсбері.

Джерело: День

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