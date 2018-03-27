У парламенті Чехії звинуватили Земана у держзраді

Чеські депутати звинувачують президента Мілоша Земана у державній зраді через його позицію щодо можливого чеського походження нервово-паралітичної речовини "Новічок",я кою отруїли колишнього шпигуна Сергія Скрипаля.

Про це повідомляє ЄП з посиланням на Novinky.

"Я переконана, що президент вчинив державну зраду. Своїми словами він грає на користь Росії, а не Чехії" - заявила депутат і колишня голова нижньої палати парламенту Мирослава Нємцова.

За її словами, в даному випадку доцільно було б подати скаргу на президента, однак депутатка сумнівається, що проти нього буде відкрита справа.

Депутат і голова руху у парламенті STAN Петр Газдік також приєднався до звинувачень Земана у держраді.

"Якщо компетентний міністр говорить, що нервово-паралітична речовина не походить з нашої країни, однак президент все одно доручає Службі інформаційної безпеки розслідування, яке ставить під сумнів слова міністра, то це вже на грані державної зради" - заявив політик.

За словами голови руху STAN Яна Фарського, його політична сила обговорить можливість конституційної скарги щодо Земана.

"Росія веде гібридну війну з Заходом, частиною якого ми є. Дезінформація є частиною цієї війни. І ось президент Земан чітко приєднався до цієї дезінформаційної кампанії" - заявив Фарський.

До скарги проти Земана може приєднатися і опозиційна партія TOP 09.

Раніше в РФ заявили, що речовину "Новічок" могли розробляти на території Чехії. МЗС Чехії рішуче заперечило ці повідомленні. Прем’єр Чехії Андрей Бабіш назвав ці повідомлення брехнею.

Нагадаємо, що Чехія висилає 3 розвідників РФ, які працюють під прикриттям.