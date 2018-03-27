У Пентагоні готують відповідь на на гіперзвукові ракети РФ та Китаю

Представники Пентагону і конгресмени попереджають, що Росія і Китай випереджають США в розвитку гіперзвукової ракетної технології.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Росія повідомила, що цього місяця випробувала надшвидкісну ракету, тоді як Китай запустив подібну систему ще торік і незабаром вона буде на озброєнні.

Командувач Стратегічного командування США генерал Джон Гайтен охарактеризував гіперзвукову ракету як таку, яка стартує як звичайна балістична ракета, після чого летить як крилата ракета або літак, досягаючи нижчих шарів космосу, після чого повертається вниз і летить з величезною швидкістю.

У листопаді минулого року Китай випробував дві такі ракети, тоді як США матимуть таку можливість через два роки.

Для того, щоб збільшити можливості протиракетної оборони від гіперзвукових ракет, генерал Гайтен запропонував розташування в космосі спеціальних сенсорів.

"Я переконаний, що ми мусимо робити все можливе для покращення можливостей сенсорів, щоб вони могли виявляти, вивчати і характеризувати загрози, звідки б вони не надходили", - сказав генерал.

Відповідаючи на запитання, чи США дійсно залишаються позаду Росії і Китаю щодо надшвидкісних ракет, директор проекту протиракетної оборони в Центрі стратегічних та міжнародних досліджень Томас Карако відповів: «Так».

На слуханнях у Комітеті з питань збройних сил Сенату генерал Гайтен сказав, що в новому бюджетному 2019 році буде виділено $42 мільйони для Агентства з протиракетної оборони на розвиток прототипу базованих у космосі сенсорів. На виготовлення гіперзвукових ракет уже асигновано $258 мільйонів.