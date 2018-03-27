У Польщі працівники кінематографу вимагають звільнити Сенцова

Польські кінематографісти висловили солідарність з українським режисером Олегом Сенцовим під час церемонії вручення найпрестижніших польських нагород "Орли-2018", повідомляє Укрінформ.

На прохання зі сцени директора Польської кіноакадемії Даріуша Яблонського "згадати і проявити солідарність" з українським колегою Олегом Сенцовим присутні у залі, як і торік, підняли вгору роздруківки з написом Release Oleg Sencow ("Звільнити Олега Сенцова").

В середині березня Сенцову спільно з польським режисером Єжи Гоффманом було присуджено нагороду "Карпатська Європа спільних цінностей", яку вручали у польському Ряшеві під час форуму "Європа-Україна". Гоффман зазначив, що з великою повагою ставиться до Сенцова, підкресливши, що у міжнародної спільноти немає іншого виходу, як підтримувати Сенцова.

Раніше відома польська режисерка Агнешка Голланд у коментарі Укрінформу зазначила, що Сенцов став для польських та європейських творців кіно взірцем непохитної відваги та людяності. За її словами, режисери, особливо з європейської та польської кіноакадемій, намагаються щось робити для Сенцова, звертаються до російської влади стосовно його визволення, та наразі безрезультатно.