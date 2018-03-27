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У Словаччині парламент затвердив склад нового уряду

27 березня, 2018 - 09:39
Фото: TASR

Словацький парламент затвердив склад нового уряду, призначеного прем'єр-міністром Пітером Пеллегріні, чий попередник пішов у відставку після вбивства журналіста Яна Куцяка, повідомляє The Slovak Spectator. Під час голосування 81 депутат у 150-місному парламенті проголосував за новий кабінет.

У порівнянні з попереднім кабінетом в уряді Пеллегріні змінилися міністр культури, голова Департаменту юстиції та міністр охорони здоров’я.

Більшість міністрів залишаються з попередньої адміністрації Роберта Фіцо, який залишається головою правлячої партії Smer. Заступники голови партії - Пеллегріні та колишній міністр внутрішніх справ Роберт Калінак.

Нагадаємо, Президент Словаччини Андрій Кіска 15 березня, погодився на запропоновану напередодні прем'єр-міністром Робертом Фіцо відставку уряду.

22 березня президент Словаччини Анджей Кіска призначив Петра Пеллегріні на посаду прем’єр-міністра країни.

Повідомлялося, що голова уряду вже змінив деяких членів кабінету міністрів. Зокрема, призначив Любіцу Лашкову міністром культури, Габор Галя очільником Департаменту юстиції і Андреа Калавську міністром охорони здоров'я.

Читайте більше в ексклюзивних матеріалах "Дня" "Вбивство журналістів як лакмус" та "Словацький майдан".

 

Джерело: День

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