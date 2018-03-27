У Стамбульському університеті будуть вивчати українську мову та літературу

У Стамбульському університеті (Туреччина) відкрито спеціальність «українська мова та література» на кафедрі слов`янських мов. Про це у Twitter повідомив Надзвичайний і Повноважний посол України в Республіці Туреччина Андрій Сибіга.

"Сьогодні за участі міністрів освіти України та Туреччини Лілії Гриневич та Ісмета Йилмаза, а також голови Ради вищої освіти Туреччини Єкти Сарача було урочисто відкрито першу в Туреччині спеціальність «українська мова та література» на кафедрі слов`янських мов Стамбульського університету", - написав дипломат.

Стамбульський університет - провідний вищий навчальний заклад Стамбула і Туреччини, найстаріший університет країни.

Основні корпуси університету розташовані в старій частині міста, між мечеттю Беязіт та мечеттю Сулейманіє. Зараз в університеті та його філіях навчається понад 76 тисяч студентів, викладацький склад налічує понад 2 тис. професорів.