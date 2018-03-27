Україна перемогла Японію у другому березневому спарингу

На стадіоні "Моріс Дюфран" в бельгійському Льєжі пройшов товариський поєдинок між збірними України та Японії з футболу, передає УНН.

На старті зустрічі Євген Коноплянка відзначився небезпечним, підступним прострілом низом, з яким із труднощами впорався кіпер Кавасамі. Гострий момент виник у нашої збірної на 16-й хвилині. Довга передача Марлоса на фланг знайшла Бєсєдіна. Форвард "Динамо" прострілив, і м'яч від футболіста японської команди потрапив у поперечину воріт.

Через п'ять хвилин команда Шевченка досягла свого – удар з дальньої дистанції від Ракицького за допомогою рикошету обернувся в забитий гол. В заключну 5-хвилинку тайму японці вирівняли становище на табло. Подача зі штрафного Шібасакі увінчалася голом головою Макіно.

Активний на своєму фланзі Євген Коноплянка увійшов до штрафної і віддав гольову передачу на Олександра Караваєва, який відправив м'яч у лівий нижній кут. Попри навалу азіатів у заключну 10-хвилинку зустрічі та кілька небезпечних моментів біля воріт Пятова, наша команда втримала позитивний результат 2:1.

Відзначимо, що Руслан Ротань провів 100-й поєдинок за національну збірну, який вийшов з лави запасних на 80-й хвилині.

Додамо, що Японія змагатиметься у фінальній частині Мундіалю-2018.