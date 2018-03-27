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Українці зайняли 3 перших місця на змаганнях IТ-експертів НАТО

27 березня, 2018 - 14:12
Фото: maroonweekly.com

У фіналі змагань найкращих ІТ-експертів НАТО TIDE Hackathon-2018, який пройшов у Чорногорії 23 березня, команди з України посіли перші три місця. Про це повідомляє видання То є Львів з посиланням на заяву майору Збройних сил України Ярослава Гончара.

"Сьогодні відбувся фінал. Перше, друге і третє місця зайняли українські команди. При тому, що цього року учасників набагато більше, ніж минулого року", – сказав Гончар.

У 2018 році українські команди було представлено у трьох видах змагань: coding challenge, joint challenge, modeling challenge.

"За правилами команди дізнаються про завдання, яке необхідно вирішити, на місці. Дається три дні на вирішення завдання і створення розробки. Наступного дня вони роблять презентацію, і журі оцінює", – розповів Гончар.

Представник офісу віце-прем'єра у справах євроінтеграції Денис Чорний у коментарі виданню зазначив, що українські команди представили інноваційні ідеї в контексті вдосконалення Federated Mission Networking.

Це треті змагання TIDE Hackathon, які проводить НАТО, і другі, у яких бере участь Україна. У 2017 році на змаганнях у Лондоні від України брали участь дві команди, вони посіли перші місця.

 

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