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Українці здобули сім медалей на престижному турнірі з боротьби у Болгарії

27 березня, 2018 - 15:44
Фото: bul-wrestling.org

У Болгарії пройшов престижний Міжнародний турнір Дан Колов - Нікола Петров, на якому українські борці здобули сім медалей, повідомляє УНІАН.

Так, у вільній боротьбі срібло завоював Василь Шуптар, бронзові нагороди виграли Василь Михайлов у вазі 74 кг, Гор Оганесян у вазі 65 кг, Муразі Мчедлідзе (97 кг) та Олександр Чаклунський (125 кг).

Українські борці греко-римського стилю також були серед кращих, спочатку бронзову нагороду виборов Андрій Антонюк у вазі 83 кг, а в останній день у фінал вийшов Денис Дем'янов (67 кг) і завоював срібну нагороду.

Відзначимо, що українські борці не виступили на чемпіонаті Європи в російському Каспійську через рішення України бойкотувати змагання в Росії.

 

Джерело: Новини УНІАН

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