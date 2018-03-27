Все можна виправдати високою метою – та тільки не порожнечу душі.
Павло Тичина, український поет, перекладач, публіцист, громадський та державний діяч

В Іспанії затримали українця, який очолював кіберзлочинний синдикат

27 березня, 2018 - 09:58
Фото Reuters

В Іспанії затримали українського хакера, який підозрюється у організації і керівництві кіберзлочинним синдикатом, який атакував більше 100 фінансових установ по всьому світу.

Про це в понеділок заявив Європол, повідомляє Reuters.

За даними Європолу, банда принесла більш ніж 1 млрд євро збитків банкам у понад 40 країнах світу, використовуючи шкідливе програмне забезпечення, відоме як Carbanak і Cobalt.

Тактика банди включала програмування банкоматів на видачу готівки у встановлений час, яку підбирали члени банди, а також маніпуляції з мережами електронних платежів. Прибуток злочинці відмивали за допомогою криптовалюти.

До операції із викриття банди були залучені різні органи, включаючи іспанську поліцію, Європейську банківську федерацію, банки приватного сектора і охоронні компанії, ФБР, владу Білорусі, Тайвані та Румунії.

Відомо, що 34-річний українець Денис К. жив анонімно в Аліканте з дружиною та сином і був заарештований 6 березня. Зараз він перебуває у в'язниці в Іспанії, справу буде передано Національному суду.

За даними іспанського МВС, злочинцям вдалося організувати хакерські атаки на 300-400 банків Росії. З 50 російських банків гроші були викрадені.

Джерело: День

Більше новин

Під час самміту ЄС-Туреччина не було досягнуто компромісу, - Туск
Спостерігачі ОБСЄ створили сторінку України в Instagram
Німецький суд залишив під вартою Пучдемона
Литва оголосила про заборону в'їзду 44 громадянам РФ
18 країн заявили про видворення дипломатів Росії, - Мей
Вчені Німеччини створили сонцезахисні окуляри на сонячних батареях

Новини партнерів

Loading...
 

 

 

 

 