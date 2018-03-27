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В ООН ухвалили вже 16-ту резолюцію щодо порушення прав людини у КНДР

27 березня, 2018 - 12:08
Фото: DPRK

Рада ООН з прав людини ухвалила 16-ю за рахунком резолюцію з вимогою до КНДР поліпшити ситуацію в області прав людини і покарати відповідальних, повідомляє KBS World Radio.

Документ був прийнятий одноголосно без голосування за підсумками 37-ї сесії Ради ООН з прав людини.

У ньому також критикується те, що північнокорейський режим зосереджений на створенні ядерної і ракетної зброї в ситуації, коли громадяни країни мають проблеми через брак продовольства. У резолюції зазначено, що КНДР повинна закрити табори, припинити тортури і страти.

Разом з тим, в документі детально відображена ситуація поліпшення міжкорейських відносин останнім часом. Виражено вітання міжкорейських діалогу, яке розпочалося з нагоди участі КНДР в зимовій Олімпіаді в Пхенчхан, а також вказано на необхідність проведення зустрічей розділених сімей, організації обміну між ними листами.

Уряд РК відразу привітали резолюцію, високо оцінивши, що в документі велика увага приділяється проблемі захисту утримуваних в КНДР іноземців, питання розділених сімей.

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