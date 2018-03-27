В Японії на заміну феєрверкам розробили систему запуску штучних зірок

Японська компанія Astro Live Experiences (ALE) з 2016 року розробляє систему контрольованого запуску штучних зірок, які повинні стати більш видовищною заміною сучасних феєрверків, повідомляє BuzzFeed News.

Вчені планують вивести на орбіту супутники, які по команді будуть випускати різнокольорові "метеори", що прикрашатимуть свята, концерти та інші заходи.

Деякі астрономи розкритикували стартап за поширення "космічного сміття".

Проектом займаються доктора Лена Окадзима (Lena Okajima) і Тосінорі Кувахара (Toshinori Kuwahara), які до цього вивчали астрономію і аерокосмічну інженерію в японських університетах. Їх мета - проводити контрольовані "метеоритні дощі" для свят та інших подій.

Представники стартапу орієнтуються на багатих бізнесменів і міську владу: за їхніми словами, вартість одного запуску не перевищує ціну великого феєрверку в мегаполісі. У Токіо одне шоу з феєрверком коштує близько 40 тисяч доларів, а запуски на День незалежності в Нью-Йорку - майже 6 мільйонів доларів.

Попередній запуск технології вже схвалило Японське аерокосмічне агентство, яке консультувалося з NASA, Європейським космічним агентством і Міністерством оборони США. ALE розраховує приймати перші замовлення на "зорепади" на початку 2020-х років.

ALE будує два супутника, перший з яких відправиться на орбіту в грудні 2018 року і розташується на висоті приблизно 350 кілометрів над землею. У супутнику - близько 400 різнокольорових "падаючих зірок", які запустяться по команді. Кожен пристрій досягає двох сантиметрів в діаметрі. У потрібний момент вони впадуть і згорять при вході в атмосферу, тим самим досягнувши ефекту "метеоритного дощу".

За словами розробників технології, супутник буде досить часто проходити над більшістю великих міст, щоб виконати замовлення. В майбутньому стартап планує запустити більше супутників, щоб зробити свою роботу "більш гнучкою".

"Зірки" ALE відрізняються від справжніх не тільки різними кольорами. Вони летітимуть набагато повільніше (8 кілометрів на секунду проти 72 кілометрів у секунду) і світити в 70 разів яскравіше, щоб глядачі встигли їх побачити. У теорії, запуск можна буде спостерігати з будь-якого куточка Токіо через те, що "зорепад" проходить вище, ніж звичайний феєрверк.