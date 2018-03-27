Японія-Україна: Напередодні матчу

Напередодні матчу нашої збірної з Японією, на тлі попереднього поєдинку з Саудівською Аравією звучить багато критики в ЗМІ.

Можливо, після 4 місяців перерви і недостатній мотивації на матч (при всій повазі до суперника все ж команда Саудівської Аравії не топ команда) була досягнута нічия 1-1. Збірна Японії відрізняється кардинально від попередньої команди. У японської команди достатньо гравців грають в сильних клубах (одноклубник Андрія Ярмоленко Шінджі Кагава і Шінджі Окадзакі з Лестера, Кейсуке Хонда, Юя Осако).

Статистично наша збірна на сьогоднішній день як брат близнюк збірної країни висхідного сонця. В останніх п'яти матчах забили і пропустили однакову кількість голів (5-6). В особистих зустрічах зі збірною Японією кожна з команд святкувала перемогу з однаковим рахунком 1-0. У наших команд різні завдання: японці готуються до ЧС, а ми закладаємо фундамент, дивимося нових гравців, сказав в одному з інтерв'ю Андрій Шевченко.

Матч Україна - Японія відбудеться 27 березня в Бельгії.

Борис Боер