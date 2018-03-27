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Юнацька збірна України вийшла у фінал футбольного Євро-2018

27 березня, 2018 - 22:30
Фото: Укрінформ

Юнацька футбольна збірна України, сформована із гравців 1999 року народження, вирвала сьогодні перемогу (2:1) у господарів еліт-раунду відбору до Євро-2018 - команди Румунії і тепер виступить на фінальній стадії турніру. 

Голами на стадіоні "Іліє Оанэ" міста Плоешті відзначилися Олімпіу Моруцан (77-ма хвилина) - у румунів; Олександр Сафронов (84) та Валерій Бондар (90+2) - у складі українців, повідомляє Укрінформ.

Підсумкове становище у 4-й групі: Україна - 7 очок, Румунія - 6, Сербія - 3, Швеція - 1. 

У попередніх поєдинках еліт-раунду підопічні  Олександра Петракова зіграли внічию зі шведами (0:0) і перемогли сербів (2:1). 

До фінального раунду Євро-2017/2018 потрапляє краща команда з кожної відбіркової групи.

Сім переможців квартетів доєднаються до господарів чемпіонату Фінляндії, де й пройде турнір з 16-29 липня.

Джерело: Укрінформ

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