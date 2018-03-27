Юнацька збірна України вийшла у фінал футбольного Євро-2018

Юнацька футбольна збірна України, сформована із гравців 1999 року народження, вирвала сьогодні перемогу (2:1) у господарів еліт-раунду відбору до Євро-2018 - команди Румунії і тепер виступить на фінальній стадії турніру.

Голами на стадіоні "Іліє Оанэ" міста Плоешті відзначилися Олімпіу Моруцан (77-ма хвилина) - у румунів; Олександр Сафронов (84) та Валерій Бондар (90+2) - у складі українців, повідомляє Укрінформ.

Підсумкове становище у 4-й групі: Україна - 7 очок, Румунія - 6, Сербія - 3, Швеція - 1.

У попередніх поєдинках еліт-раунду підопічні Олександра Петракова зіграли внічию зі шведами (0:0) і перемогли сербів (2:1).

До фінального раунду Євро-2017/2018 потрапляє краща команда з кожної відбіркової групи.

Сім переможців квартетів доєднаються до господарів чемпіонату Фінляндії, де й пройде турнір з 16-29 липня.