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Павло Тичина, український поет, перекладач, публіцист, громадський та державний діяч

За день бойовики 13 разів обстріляли позиції ЗСУ

27 березня, 2018 - 19:20
Фото Reuters

З початку доби бойовики здійснили 13 обстрілів позицій українських військ на Донбасі, втрат серед наших військових немає.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Зокрема, на Луганському напрямку з 82 мм мінометів агресор вів вогонь по захисниках населеного пункту Новолуганське, а з гранатометів та великокаліберних кулеметів – по наших укріпленнях поблизу Луганського.

На Донецькому напрямку з гранатометів обстріляні українські позиції в Опитному, Новотроїцькому, Лебединському та Гранітному. Великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю окупанти неодноразово застосовували по оборонцях Авдіївки. Також з великокаліберних кулеметів противник двічі відкривав вогонь по опорних пунктах наших військ неподалік Павлополя. 

Внаслідок ворожого вогню жоден український захисник не постраждав, зазначили в штабі.

Джерело: День

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