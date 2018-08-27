29 серпня робота метро у Києві буде продовжена на годину

У Києві у вівторок, 28 серпня, у зв'язку з проведенням футбольного матчу між "Динамо" (Київ) і "Аяксом" (Амстердам) робота метро буде продовжена на годину, також зміниться режим роботи низки станцій. Про це повідомляється на сторінці "Київського метрополітену" у Facebook.

"Особливий режим роботи станцій з 21:00 до 22:00. "Олімпійська" працювати не буде; "Площа Льва Толстого" закривається на вхід; "Палац спорту" закривається на вихід. Після 23:30 можливе обмеження входу на ці станції", - йдеться у повідомленні.

У столичному метрополітені додали, що останній поїзд відправиться з кожної станції у різний час. З центру міста – близько 01:15. Додаткова година роботи додається до звичайного розкладу кожної станції, розміщеного на вході і на платформі.