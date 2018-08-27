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Безпека ЄС більше не повинна залежати від США, - Макрон

27 серпня, 2018 - 16:02
Фото Reuters

Президент Франції Еммануель Макрон висуне нові пропозиції для Європейського союзу з метою підвищення його безпеки, щоб зменшити залежність від американських військових.

Про це він сказав під час виступу перед послами в Парижі, повідомляє ЄП з посиланням на AFP.

"Європа більше не може покладатися на Сполучені Штати в питанні своєї безпеки. Ми повинні гарантувати європейську безпеку", - сказав Макрон.

Французький президент пообіцяв оприлюднити свої пропозиції "в найближчі місяці". "Я хочу, щоб ми почали вичерпний огляд нашої безпеки з усіма європейськими партнерами, включаючи Росію", - додав він.

Макрон завтра вирушить до Данії і Фінляндії в надії знайти підтримку своїх пропозицій і закликав до подвоєння зусиль з реформування ЄС.

"Нам потрібно приймати нові ініціативи, будувати нові союзи. Франція хоче, щоб Європа захищалася, особливо, коли посилився екстремізм і прокинувся націоналізм", - сказав він.

Нагадаємо, що Франція готова до нових авіаударів по Сирії у разі застосування Дамаском хімічної зброї.

Джерело: Європейська правда

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