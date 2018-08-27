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Білорусь обмежила виїзд з країни 5 непідконтрольним владі журналістам

27 серпня, 2018 - 20:28
Фото БелаПАН

Білорусь тимчасово закрила виїзд за кордон підозрюваним журналістам і редакторам у так званій "справі БелТА".

Про це повідомляє портал БелаПАН з посиланням на свого головного редактора Ірину Левшину.

Обмеження на виїзд застосовано також щодо міжнародного оглядача БелаПАН Тетяни Коровенкової. Аналогічне рішення прийнято щодо кореспондента радіо "Німецька хвиля" Павлюка Биковського, редакторів tut.by Галини Уласик і Анни Калтигіної.

Нагадаємо, що в ОБСЄ стурбовані наступом на незалежні медіа Білорусі.

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