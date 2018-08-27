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Британська поліція заявила про нове смертельне отруєння невідомим хімікатом

27 серпня, 2018 - 17:29
Фото SWNS

Британська поліція опечатала квартиру в місті Бат, де знайшли тіло двадцятирічного юнака.

Про це пише ЄП з посиланням на Daily Mail.

Поліцейські, які виявили тіло, поскаржились на погане самопочуття після відвідин квартири, припустивши, що в ній могла бути розпилена невідома хімічна речовина.

Після цього квартиру опечатали співробітники у спеціальних захисних костюмах.

У поліції заявили, що для громадськості цей інцидент не представляє ризику. Перекриття дороги поруч з будинком у поліції пояснили необхідністю забезпечення безпеки поліцейських, які працюють на місці події.

Смерть чоловіка в поліції назвали "незрозумілою".

Джерело: Європейська правда

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