Британська поліція заявила про нове смертельне отруєння невідомим хімікатом

27 серпня, 2018 - 17:29
Британська поліція опечатала квартиру в місті Бат, де знайшли тіло двадцятирічного юнака.
Про це пише ЄП з посиланням на Daily Mail.
Поліцейські, які виявили тіло, поскаржились на погане самопочуття після відвідин квартири, припустивши, що в ній могла бути розпилена невідома хімічна речовина.
Після цього квартиру опечатали співробітники у спеціальних захисних костюмах.
У поліції заявили, що для громадськості цей інцидент не представляє ризику. Перекриття дороги поруч з будинком у поліції пояснили необхідністю забезпечення безпеки поліцейських, які працюють на місці події.
Смерть чоловіка в поліції назвали "незрозумілою".
Джерело: Європейська правда