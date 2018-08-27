День в ООС: Бойовики 7 разів обстріляли позиції ЗСУ

Зранку у понеділок, 27 серпня, у районі проведення операції Об'єднаних сил бойовики здійснили 7 обстрілів, унаслідок чого поранено українського бійця.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

"Упродовж поточної доби від 7 до 18 години російські окупаційні війська 7 разів порушили режим припинення вогню, двічі – із застосуванням забороненого Мінськими угодами озброєння... Один український військовослужбовець в результаті обстрілу дістав поранення", - йдеться у повідомленні.

Як уточнили у штабі, бойовики відкривали прицільний вогонь із мінометів калібру 120 і 82 мм, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по оборонцях Кримського, Луганського, Південного, Гнутового та Водяного.

"Під час обстрілів у районі Луганського ворог застосував проти військовослужбовців Об’єднаних сил міномети калібру 120 і 82 мм, а, обстрілюючи наші позиції біля населеного пункту Кримське – міномети калібру 82 мм", - зазначили у прес-центрі.

Штаб запевняє, що ситуація в районі проведення операції залишається під контролем Об’єднаних сил.