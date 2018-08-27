Другий судовий процес над Манафортом буде зосереджено на його діяльності в Україні

В ході другого судового розгляду проти Пола Манафорта, американського юриста і колишнього глави виборчого штабу Дональда Трампа, сторона звинувачення планує надати близько 1,5 тис. різних доказів.

Судовий розгляд має розпочатися 17 вересня в Вашингтоні і буде зосереджено на лобістської діяльності Манафорта в Україні, пише The Washington Post.

Як очікується, процес триватиме близько трьох тижнів. Перелік мав бути внесений до федерального суду у Вашингтоні в п'ятницю, 24 серпня.

Докладної інформації за цими доказами немає, відомо лише, що в назвах деяких з них фігурує лобіст від Демократичної партії Тоні Подеста і колишній юрист Білого дому Грегорі Крейг.

Другий процес проти Манафорта, який розпочнеться 17 вересня, буде стосуватися його діяльності з 2006 по 2017 роки, коли американський юрист, за даними звинувачення, отримав $ 30 млн за консультування українських політиків.

Манафорту буде пред'явлено сім звинувачень у змові проти США, відмиванні коштів, проведенні лобістської діяльності без відповідної реєстрації, тиску на свідків і надання неправдивої інформації.

Нагадаємо, Манафорта визнали винним по 8 із 18 пунктів обвинувачення. П'ять пунктів обвинувачення, пов'язані з податковими махінаціями, два – з порушенням банківського законодавства та один – з приховуванням рахунків в іноземних банках.

Справа Манафорта стала першою в розслідуванні Роберта Мюллера, яке було передано до суду. Спецпрокурор, який розслідує російське втручання в президентські вибори в США в 2016 році, висунув отвинувачення проти 32 чоловік і домігся 5 попередніх заяв.

Повідомлялося, що слідчі Мюллера надали сотні документів із деталями співпраці Манафорта із Януковичем, а також що розроблені Манафортом для виборів в Україні гасла повторювались на виборах у США 2016 року.

У зв’язку з цим ГПУ запропонувала США сприяння в розслідування справи екс-голови передвиборного штабу Дональда Трампа Манафорта.

Раніше повідомлялося, що екс-депутата Артеменко, позбавленого у 2017 році українського громадянства, викликали у США для надання свідчень перед журі присяжних, які працюють у рамках розслідування спецпрокурора Мюллера у справі про втручання РФ у президентські вибори у США 2016 року.