Естонія відкриває небо для маневрів бойової авіації країн НАТО

З 27 серпня повітряний простір Естонії буде знову відкрито для маневрів бойової авіації країн НАТО, які було припинено 7 серпня, коли льотчик іспанського винищувача помилково випустив бойову ракету класу "повітря-повітря".

Про це повідомляє портал національного телерадіомовлення ERR з посиланням на міністра оборони Естонії Юрі Луйка.

«Для забезпечення безпеки Естонії необхідно відкрити повітряний простір країни для літаків НАТО, які виконують бойове чергування в небі країн Балтії і відпрацьовують бойові маневри», - сказав Луйк.

Розслідування інциденту з пуском ракети, яку досі не знайшли, триває. Міністр повторив, що пуск бойової ракети класу "повітря-повітря" не становило загрози цивільній авіації.

Нагадаємо, що 7 серпня в Південній Естонії винищувач ВПС Іспанії Eurofighter під час польоту помилково запустив бойову ракету класу "повітря-повітря". Ракету так і не знайшли, її активні пошуки були припинені 17 серпня.

Після інциденту місія ППО країнах Балтії тривала, але усі навчальні маневри військової авіації в повітряному просторі Естонії були тимчасово припинені.