Фонд держмайна підбив перші підсумки малої приватизації

За перший місяць у рамках малої приватизації на продаж було виставлено 210 об’єктів із початковою вартістю понад 113 мільйонів гривень.

Про це повідомив голова Фонду держмайна України Віталій Трубаров на сторінці у Facebook.

“Підсумок малої приватизації за перший місяць роботи. На продаж виставлено 210 об’єктів із початковою вартістю понад 113 мільйонів гривень”, — написав Трубаров.

Як уточнив він, найбільше об’єктів виставлено у Вінницькій, Полтавській, Львівській областях. Однак, найдорожчі лоти в промисловій Запорізькій області.

Голова Фонду держмайна пояснив, що з дня оголошення про продаж до першого аукціону в потенційного покупця є 30-35 днів на подачу документів, сплату гарантійного внеску, ознайомлення з об’єктом продажу, його технічним станом чи фінансовою звітністю.

Трубаров додав, що у серпні відбудеться ще 2 аукціони: 28 серпня — аукціон з продажу приміщення в Києві, стартова ціна 8 мільйонів гривень; 30 серпня — аукціон з продажу акцій “Укрпапірпрому” з початково ціною 12,3 мільйони гривень.

На вересень заплановано майже 200 аукціонів.