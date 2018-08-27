Франція готова до нових авіаударів по Сирії у разі застосування Дамаском хімічної зброї, - Макрон

Французька армія готова до нових авіаударів по Сирії в разі, якщо Дамаск знову застосує хімічну зброю. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон на своїй сторінці в Twitter сьогодні, 27 серпня.

"Ми продовжимо діяти подібним чином, якщо побачимо нові підтверджені випадки застосування хімзброї", - написав він.

При цьому Макрон зазначив, що очікує від Москви й Анкари посилення тиску на Дамаск з метою направити його на політичний шлях вирішення конфлікту.

"Я багато в цьому плані очікую від Росії і Туреччини", - зазначив Макрон.

На даний момент, впевнений він, сирійський уряд ніяк не демонструє прагнення до політичного врегулювання конфлікту.

Раніше про готовність знову завдати удару по Сирії, якщо сирійська влада застосує хімічну зброю, заявляли в США.

Нагадаємо, 7 квітня в сирійському місті Дума в Східній Гуті, сталася хімічна атака.

Після цього президент США Дональд Трамп віддав наказ почати ракетні удари по сирійській території у відповідь на хімічну атаку в сирійській Думі. До цієї операції також приєдналися Великобританія і Франція.