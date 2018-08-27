Гройсман розказав, як зростають зарплати медиків

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що заробітна плата медиків, з якими пацієнти підписали декларації, значно зросла. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Лікарі по всій Україні продовжують підписувати декларації зі своїми пацієнтами, відповідно їх зарплатня зростає. Погляньте на два конкретні приклади. До підписання декларацій лікар в державному медзакладі на Харківщині у червні отримав 9 752 грн зарплатні, а у серпні, після того як оформив 1600 договорів з пацієнтами - вже 14 160 грн. Або приклад іншого медзакладу вже на Львівщині. У червні зарплата лікаря становила 5 500 грн, після підписання 1800 декларацій – 15 700 грн", - йдеться у повідомленні.

За даними МОЗ, на сьогодні близько 14,8 млн українців підписали декларації із сімейними лікарями, терапевтами та педіатрами. Лідирує Вінницька область - там 56% мешканців обрали своїх лікарів. Наступні серед лідерів — Полтавська, Харківська і Хмельницька області.