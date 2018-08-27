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Кількість електромобілів на дорогах Європи досягла мільйону

27 серпня, 2018 - 16:51
Фото з відкритих джерел

Кількість електромобілів в Європі в першому півріччі 2018 року перевищила мільйон, а до кінця року дорогами європейського континенту їздитимуть вже 1,35 млн таких машин.

Про це йдеться в дослідженні шведської аналітичної компанії EV-Volumes, передає Рубрика.

Продажі електромобілів у першій половині 2018 року збільшилися на 42% порівняно з аналогічним періодом минулого року і досягли 195 тисяч.

Загалом електромобілі наразі становлять лише 2% від усіх покупок машин в Європі.

Лідерами з продажу електромобілів стали Норвегія, Німеччина, Велика Британія, Франція і Швеція. Очікується, що до кінця року Німеччина обжене Норвегію.

У дослідженні враховані як повністю електричні автомобілі, так і гібридні авто.

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