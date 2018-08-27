Ключові інформатори США у РФ перестали виходити на зв’язок з розвідслужбами, - ЗМІ

Ключові таємні інформатори США, що працюють в Москві, які передавали Вашингтону секретну інформацію про дії і наміри російської влади, перестали останнім часом виходити на зв’язок з американськими розвідувальними службами.

Про це пише The New York Times.

Vital Kremlin informants have largely gone silent, leaving the C.I.A. and other spy agencies in the dark about precisely what Vladimir Putin’s intentions are for November’s midterm elections https://t.co/6BWirBKN9o

— NYT National News (@NYTNational) 25 августа 2018 г.

Згідно з даними її джерел, інформатори США, близькі до російського керівництва, перестали передавати відповідну інформацію ЦРУ та іншим розвідвідомствам, що залишило Вашингтон в невіданні про наміри РФ напередодні проміжних виборів до Конгресу США в листопаді. За версією видання, раніше такі інформатори повідомляли США дані, що стосуються в тому числі втручання РФ у американські президентські вибори 2016 року, яке неодноразово заперечували в Москві.

Тепер же ці ключові для США інформатори “переважно зачаїлися”, зазначає газета, додаючи, що, на думку американських спецслужб, це пов’язано з “агресивнішою контррозвідкою”, яку стала проводити Москва. Як повідомили джерела видання, у Вашингтоні не вважають, що інформатори були викриті або ж ліквідовані. На думку розвідвідомств США, вони перестали виходити на зв’язок, так як вважають, що в поточній ситуації це може бути небезпечно, пише газета.

На ситуацію також вплинуло те, що раніше Росія вислала ряд співробітників американської розвідки, які працювали в РФ в дипломатичних представництвах США, зазначає The New York Times. Як розповіли виданню екс-співробітники розвідки США, присутність агентів ЦРУ в Москві завжди було відносно невеликим для такої важливої ​​з точки зору збору розвідувальної інформації мети. “Росіяни вислали багато наших людей, — наводить газета слова колишнього агента ЦРУ Джона Сафера. — У Москві зараз, ймовірно, досить мало наших людей, і вони знаходяться під неймовірним наглядом”.

При цьому The New York Times зазначає, що США продовжують збирати розвідінформацію стосовно РФ, передану по різних каналах зв’язку. Крім того, для інформаторів існує можливість зустрічатися зі своїми кураторами з ЦРУ в третіх країнах, щоб уникнути уваги російської контррозвідки, зазначає газета. Однак саме інформатори, близькі до керівництва РФ, мають ключове значення для можливості Вашингтона отримувати дані, що стосуються дій Москви по “підриву американських інститутів”, стверджує видання.