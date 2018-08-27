Лауреатом премії Василя Стуса став єпископ УГКЦ Борис Ґудзяк

Премією імені Василя Стуса за 2018 рік нагороджено єпископа Української греко-католицької церкви, президента Українського католицького університету о. Бориса Гудзяка.

Про це повідомила Києво-Могилянська бізнес-школа, яка разом із PEN Ukraine та видавництвом “Дух і літера” опікується цією премією, на своїй сторінці у Facebook.

“Це не Шекспір чи навіть Шевченко, при усій іконічності останнього, Стус близький, його премія — не декорація, а радше імператив. Стус — жива історія і позиція, його премія — виклик і обов’язок. Це наш час і, на жаль, наші дилеми. Особливо зараз, коли за полярним колом карається Олег Сенцов, перейшовши ще одну нелюдську відмітку болю і страждань – сто днів голодування“, – зазначив під час свого виступу на церемонії вручення владика Гудзяк.

Премія імені Василя Стуса заснована 1989 році Українською асоціацією незалежної творчої інтелігенції на чолі з Євгеном Сверстюком (1928–2014). Починаючи з 2016 року Києво-Могилянська бізнес-школа, PEN Ukraine та видавництво Дух і Літера взяли на себе справу продовження премії.

Премію ім. Василя Стуса вручають за внесок в українську культуру і активну громадянську позицію, за 25 років нею відзначили різних громадських діячів, серед яких, зокрема: правозахисник Євген Захаров, історик Володимир В’ятрович, мовознавець Лариса Масенко, релігієзнавець та колишній дисидент Мирослав Маринович, кобзар Тарас Компаніченко, співачка Марія Бурмака, заслужений лікар України Ольга Богомолець, співак та активіст Святослав Вакарчук, поет та активіст Сергій Жадан. Цьогоріч уперше за час існування премії нею нагороджено представника духовенства.

Церемонія нагородження лауреата премії імені Василя Стуса 2018 року відбулася вчора у Національному музеї Тараса Шевченка.

Читайте також матеріали "Дня":

"Борис ГУДЗЯК про відповідальність капіталу";

"Борис ГУДЗЯК: Духовність не завжди одягнута в ризи".