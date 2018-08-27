Меркель відкинула ідею повернення до загального призову у Німеччині

Канцлерка ФРН Анґела Меркель зазначила, що не хотіла б відновлення призову до Бундесверу і закликала партнерів у німецькому уряді та в ЄС досягати тих цілей, які вже поставлені. Про це повідомляє Deutsche Welle.

"Я не хотіла би повертати призов", - заявила канцлерка.

Ідея поновлення призову, який скасували в 2011 році, була висунута у лавах Християнсько-демократичного союзу (ХДС), однак і Меркель, і міністерка оборони Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), а також сестринська партія Християнсько-соціальний союз (ХСС) виступають проти.

Також Меркель висловила незгоду з планом Єврокомісії підвищити вимоги щодо скорочення викидів парникових газів у ЄС. Якщо раніше йшлося про скорочення до 2030 року рівня викидів парникових газів на 40 відсотків порівняно з 1990 роком, то нині єврокомісар з питань клімату та енергії Мігель Аріас Каньєте пропонує скорочення на 45 відсотків. Меркель пояснила, що вона "не дуже задоволена нині цими новими пропозиціями, оскільки багато країн-членів вже не можуть впоратися із тим, що вони обіцяли". На думку канцлерки, слід спершу досягти вже поставлених цілей.

Говорячи про відносини зі США, Меркель зазначила, що пропозиції міністра закордонних справ ФРН щодо нової концепції взаємин із Вашингтоном значною мірою перегукується з її попередніми заявами щодо необхідності посилення спільної європейської позиції у питаннях безпеки, а також більшої відповідальності ФРН у питанні оборони.

24 серпня міністр закордонних справ Гайко Маас (Heiko Maas) оприлюднив концепцію нових відносин зі США як реакцію на політику адміністрації президента США Дональда Трампа. Маас пропонує у відповідь на принцип "Америка передусім" дотримуватися принципу "Єдина Європа". У п'яти пунктах німецький міністр закликав більше інвестувати у європейську безпеку, проводити більш незалежну політику там, де США відмежовуються від світу, вибудовувати нові союзи з міжнародними партнерами, які сповідують такі ж цінності, та залишатися в діалозі з Вашингтоном.