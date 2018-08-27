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Місія ОБСЄ закликає припинити вогонь і розблокувати роботу пункту пропуску "Майорське" на Донбасі

27 серпня, 2018 - 15:59
Фото: Twitter

У спостережній місії ОБСЄ закликають сторони припинити вогонь і створити умови для безпечного проходження лінії зіткнення на Донбасі для цивільного населення.

Про це йдеться у Twitter СММ ОБСЄ.

— OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 27 августа 2018 г.

"КПВВ в підконтрольному уряду Майорську закрито з 23 серпня через бойові дії в цьому районі. Сторони повинні припинити вогонь і докласти більше зусиль для забезпечення безпечного і безперешкодного проходження лінії зіткнення для цивільного населення #БезГражданскихЖертв", - зазначається в повідомленні. Як повідомлялося, КПВВ "Майорське" закрито з 23 серпня через обстріли українських позицій бойовиками.

Джерело: День

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