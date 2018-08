Місія ОБСЄ закликає припинити вогонь і розблокувати роботу пункту пропуску "Майорське" на Донбасі

У спостережній місії ОБСЄ закликають сторони припинити вогонь і створити умови для безпечного проходження лінії зіткнення на Донбасі для цивільного населення.

Про це йдеться у Twitter СММ ОБСЄ.

Entry-exit checkpoint in gov-ctrl Maiorsk remains closed since 23 Aug following armed violence in the area.

The sides should cease fire and intensify their efforts to ensure safe and secure passage for civilians across the contact line #zerociviliancasualties pic.twitter.com/7qx0GaaybS