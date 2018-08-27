Можливе підвищення цін на газ не вплине на отримувачів субсидій, — Розенко

Для отримувачів субсидій розмір платежів за газ та житлово-комунальні послуги не зміниться. Про це заявив віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко, інформує Урядовий портал.

«Ймовірний перерахунок ціни на газ на отримувачах субсидій жодним чином не позначиться, тому що вони платять і платитимуть фіксовану суму. Ті люди, які будуть відчувати, що вони не в змозі самостійно повністю платити за житлово-комунальні послуги або газ, мають звернутися до управління соцзахисту і оформити субсидію», - сказав Розенко.

Він наголосив, що будь-яке рішення щодо зміни ціни на газ має прийматися після внесення змін до нової системи субсидій.

«Ці зміни, які відбулися у системі субсидій, мають бути відкориговані. Лише після виправлення ситуації у системі субсидій, коли будуть зняті ті проблеми, які турбують сьогодні громадян, можна розглядати питання про зміну ціни на газ. Є відповідні доручення і урядового комітету, який я очолюю, і Прем'єр-міністра, і я сподіваюся, що найближчим часом Мінсоцполітики виконає їх і до системи субсидій будуть внесені необхідні корективи», - підкреслив віце-прем'єр.

За його словами, необхідно вдосконалювати систему субсидій, посилювати адресність і робити постійну верифікацію.

Проте найголовніше, підкреслив Розенко, система субсидій має залишатися простою і доступною, а всі, хто потребує відповідної допомоги, повинні її отримати.