Музикант Стіві Вандер присвятив пісню сенатору Маккейну

Музикант Стіві Вандер під час свого виступу в Атлантік Сіті віддав шану померлому 25 серпня сенатору Джону Маккейну та присвятив йому пісню.

Про це пише журнал People.

Вандер заспівав кавер на пісню Біллі Джоеля «Just the Way You Are».

«Ця пісня присвячується сенатору Джону Маккейну. Я хотів зустрітися з ним до того, як він залишив цю планету, але я не мав такої можливості. Але він показав, що співчуття, це не про жодну з політичних партій, це про любов до людей саме такими, якими вони є», — сказав співак.

«Нехай Господь блоголовить його душу. Давайте ширити любов його родині. Я шлю усю мою любов, усі мої молитви», — додав Вандер.

Повна зала вшанувала ці слова і пам'ять Маккейна оплесками стоячі.