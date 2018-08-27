МЗС: Про розрив угоди з РФ щодо Азовського моря не може бути й мови

Наразі не може бути й мови про денонсацію угоди між Україною та Російською Федерацією щодо Азовського моря. Про це заявила заступник міністра іноземних справ України Олена Зеркаль на нараді послів, повідомляється в Twitter МЗС.

"Про денонсацію угоди з РФ по Азовському морю не може й бути мови - це дасть можливість РФ заявити про територіальний спір. Для нас це безпекове питання, тому використовуємо наявні інструменти, щоб урегулювати це питання", - заявила Зеркаль.

Як відомо, Договір між Україною та РФ про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки підписаний 2003 року. Останнім часом Росія блокує проходження іноземних суден при проході у Керченській протоці і станом на 21 серпня уже затримала понад 150 іноземних суден, які йшли в українські порти на Азовському морі.