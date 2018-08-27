На міжнародному авіапоказі у Польщі виступили українські льотчики-інструктори

Льотчики-інструктори 831-ї бригади тактичної авіації гідно представили Україну на міжнародному авіапоказі у Польщі RADOM-2018.

Про це повідомляє Міністерство оборони України на офіційній сторінці у Facebook.

«Льотчики-інструктори 831 бригади тактичної авіації Олександр Оксанченко та Юрій Булавка гідно представили Україну на міжнародному авіапоказі у Польщі RADOM-2018. Пілотажна програма у їхньому виконанні на учбово-бойовому винищувачі Су-27 отримала схвальні відгуки від іноземних колег та авіаційних фанатів Європи», - йдеться у повідомленні.

Міжнародний авіапоказ RADOM-2018 International Airshow-2018, присвячений святкуванню 100-ї річниці з дня створення збройних сил Республіки Польща, тривав протягом 24-27 серпня. Під час заходу було продемонстровано понад 110 цивільних і військових машин з Греції, Латвії, Іспанії, Італії, України та інших країн. В авіапоказі зокрема брали участь українські літаки Су-25УБ, Су-27УБ та Ан-26.