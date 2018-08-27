NASA показала, скільки в атмосфері Землі невидимого людині бруду

Агенція НАСА на основі даних із супутників і наземних обсерваторій склала карту хмар пилу з невидимих ​​оком людини дрібних частинок, які ширяють над поверхнею Землі.

Про це йдеться на сайті агенції, передає Рубрика.

Надземний пил, званий атмосферним аерозолем, складається зі зважених твердих частинок морської солі, чажі, гірських порід і пилу від важкої промисловості та інших елементів.

Ці хмари невидимі для людського ока, однак вони найчастіше стають причиною захворювань дихальних шляхів, алергії і токсичних отруєнь.

Дослідники порівняли зображення із супутників MODIS, Aqua і Terra, а також з Земний обсерваторії НАСА і склали детальну карту пилових хмар на поверхнею Землі.

В повідомленні космічного агентства пояснюється, що деякі хмари такого типу формуються через погодні явища. Наприклад, таке походження мають хмари в районі Гаваїв, утворені частинками морської солі, піднятими в повітря тайфуном “Лейн”, і хмари біля берегів Японії, які стали результатом активності тайфунів “Сулик” і “Сімарон”.

Над Північною Америкою і Центральною Африкою парять аерозолі іншого типу – вони складаються з частинок, які потрапили в атмосферу в результаті лісових пожеж, причиною яких стала діяльність людини. Ці хмари поступово зміщуються до Атлантичного океану.