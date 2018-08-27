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Наєв наказав відкрити КПВВ "Майорське"

27 серпня, 2018 - 18:55
Фото Reuters

Контрольний пункт в’їзду-виїзду "Майорське", роботу якого зупинили через обстріли бойовиків, запрацює з 28 серпня.

Про це повідомляє прес-служба Операції об’єднаних сил.

Таке рішення прийняв командувач ООС генерал-лейтенант Сергій Наєв у зв’язку з покращенням безпекової ситуації в районі КПВВ.

Роботу "Майорське" відновить 28 серпня з 6.00 ранку.

Також в прес-службі наголосили, що "у разі загострення обстановки командування ООС залишає за собою право приймати більш рішучі кроки".

Джерело: День

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