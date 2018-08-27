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НАЗК проаналізувало звіти політичних партій за І квартал 2018 року

27 серпня, 2018 - 14:56

Національне агенство з питань запобігання корупції проаналізувало звіти політичних партій про майно, доходи, витрати і фінансові зобов'язання за І квартал 2018 року. Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

За результатами аналізу до суду направили 84 адмінпротоколів.

Так, 45 адміністративних протоколів складені за статтею 212-15 КУпАП - порушення встановленого законом порядку надання або отримання внеску на підтримку політичної партії.

Відповідно до статті 212-21 КУпАП щодо порушення встановленого порядку або строків подання звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру або подання фінансового звіту, оформленого з порушенням встановлених вимог, складено й направлено до суду 36 протоколів.

Також уповноважені особи Національного агентства склали 3 адмінпротоколи за статтею 188-46 КУпАП: невиконання законних вимог (приписів) НАЗК щодо усунення порушень законодавства про запобігання і протидію корупції, ненадання інформації, документів, а також порушення встановлених законодавством строків їх надання, надання завідомо недостовірної інформації або не у повному обсязі.

Найбільшу кількість протоколів склали стосовно фізосіб, які здійснювали внески на підтримку політичних партій "УКРОП" та "Об’єднання "Самопоміч" з порушенням встановленого законом порядку надання таких внесків, та партії "ВО "Свобода" щодо несвоєчасної відмови партії від внесків, здійснених всупереч статті 15 Закону України "Про політичні партії в Україні".

Адміністративні протоколи направлені до районних судів міст Києва, Львова, Черкас, Дніпропетровська, Полтави, Житомира, Львівської, Черкаської, Волинської, Тернопільської, Хмельницької областей України.     

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