НБУ та Приватбанк виграли суд у Пінчука та Коломойського

Національний банк і “Приватбанк” виграли апеляційний розгляд у судовій справі щодо вагонів “Нікопольського заводу феросплавів”.

Про це повідомляє Finclub.

16 серпня 2018 року Київський апеляційний господарський суд задовольнив апеляційні скарги Приватбанку і НБУ і скасував рішення Господарського суду Києва від 1 грудня 2017 року по цій справі.

Так, Нікопольський завод феросплавів звинувачував НБУ в неприйнятті Нацбанком від Приватбанку виконання зобов’язання (погашення заборгованості) за кредитним договором, який уклали відповідачі, і зобов’язанні Приватбанку погасити заборгованість за цим договором, а НБУ – прийняти від банку виконання зобов’язань щодо її погашення.

Госпсуд Києва 1 грудня 2017 року задовольнив тільки одну вимогу: він зобов’язав Приватбанк погасити кредит рефінансування, оскільки у держбанку були фінансові можливості для цього, а НБУ не здійснював дій щодо примусового стягнення боргу.

НЗФ виступає іпотекодавцем за цим кредитом рефінансування.

Приватбанк і НБУ апелювали до того, що самостійне погашення банком кредиту рефінансування може призвести до втрати ліквідності Приватбанку, а інтереси і права НЗФ не порушувалися.

В рамках договору Приватбанк 24 жовтня 2008 року отримав рефінансування на 3,41 млрд грн під 15% річних до 23 жовтня 2009 року.

У 2010 році договір був переписаний: сума боргу знизилася до 3,31 млрд грн, ставка виросла до 17,3%, а термін погашення – до 23 жовтня 2015 року.

У 2014 році в договір знову внесли зміни: Приватбанк мав повернути 3,4 млрд грн до 23 грудня 2016 року.

У 2015 році НЗФ, пов’язаний з акціонерами Приватбанку на той момент – Ігорем Коломойським і Геннадієм Боголюбовим, вніс своє майно (64 залізничні вагони) в забезпечення за цим кредитом. Ставка за кредитами була підвищена до 21,5-29,25%.

У грудні 2016 року держава стала власником Приватбанку, який 23 грудня не виконав умови кредитного договору. Тому у банку утворився борг, який на 25 вересня 2017 року становив 2,6 млрд грн за тілом кредиту та 56 млн грн – відсотки.

Приватбанк ще 17 лютого 2017 року електронним листом повідомив НБУ про готовність погасити борг на суму 893,8 млн грн, але НБУ не “горів бажанням” отримати ці гроші.

Але вже 21 серпня 2017 року НБУ повідомив Приватбанк, що держбанк повинен протягом 30 днів заплатити борг в 2,6 млрд грн, інакше він зверне стягнення на заставне майно – вагони НЗФ екс-власників Приватбанку.

Судді апеляційної інстанції звернули увагу на те, що конкретних дій по погашенню боргу Приватбанк не здійснював, а лист НБУ носив рекомендаційний характер і не був обов’язковим до виконання. Не прийняли судді в якості допустимого докази інтерв’ю глави НБУ, в якому йшлося про рефінансування Приватбанку.

Суд прийшов до висновку, що НБУ не заважав Приватбанку погасити рефінансування, а норма про списання заборгованості банку з його рахунку є правом, а не обов’язком НБУ. Саме тому відмова Приватбанку погасити борг дала можливість НБУ стягнути заставне майно за цим кредитом, а не списувати кошти з коррахунку Приватбанку.

НЗФ контролює група EastOne, створена восени 2007 року в результаті реструктуризації групи “Інтерпайп” Віктора Пінчука, а також група Ігоря Коломойського “Приват”.