Німеччина у РБ ООН планує робити акцент на врегулюванні криз і конфліктів, - Маас

У період своєї роботи в якості непостійного члена Ради Безпеки ООН Німеччина має намір робити акцент на врегулюванні криз і конфліктів та виступати за багатосторонність світового порядку.

Про це заявив міністр закордонних справ ФРН Хайко Маас у Берліні на 16-ій конференції керівників німецьких дипломатичних представництв за кордоном, передає Укрінформ.

"На порядку денному Ради Безпеки немає браку в кризах і конфліктах: Сирія, Ємен, Україна, Малі, Судан і Конго - цей список довгий, і нові кризи додаватимуться, для цього не обов'язково бути пророком... Світова ситуація вимагає високопрофесійних навичків ведення агітації - скрізь і практично у будь-який час доби", - сказав Маас.

Він запевнив, що Берлін використовує членство в Радбезі для того, щоб "зробити його якомога більш європейським, внести вклад до суверенної Європи як основи багатостороннього порядку".

Німецький міністр говорив про ідею "альянсу за різносторонність", що об'єднуює партнерів, які готові працювати разом над збереженням і розвитком такого світового порядку. "Альянс за різносторонність" не може бути ексклюзивним клубом доброзичливців або кружком ліберальних демократій. Наш альянс відкритий для всіх, хто переконаний в різносторонності. Він не направлений проти кого-небудь, але бореться за спільні вирішення глобальних проблем", - пояснив глава МЗС ФРН.