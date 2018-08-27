ООН звинуватила армію М'янми у геноциді проти рохінджа

ООН звинуватила армію М'янми у геноцидних намірах проти нацменшини рохінджа.

Про це йдеться у звіті представників місії ООН з розслідування подій у М'янмі в 2016-2017 роках, оприлюдненому у понеділок, повідомляє агентство Reuters.

"Військові М'янми здійснили масові вбивства та згвалтування представників мусульманської меншини рохінджа з наміром геноциду, головнокомандувач армії та п'ять генералів повинні були бути притягнуті до відповідальності за організацію найтяжчих злочинів за законом", - заявили представники ООН.

Крім того, у доповіді також є звинувачення і на адресу Аун Сан Су Чжи – державної радниці М’янми, яка дозволила використовувати мову ненависті, знищила документи та не змогла захистити нацменшину рохінджа від злочинів проти людяності з боку армії. Таким чином, вона "зробила свій внесок у здійснення звірячих злочинів".

У звіті зазначається, що військові дії, зокрема, спалювання поселень, були "досить непропорційними фактичним загрозам".

"Злочини в штаті Ракхайн і способи їх здійснення аналогічні за своєю природою, серйозністю і масштабом до тих, які дозволили встановити геноцидні наміри в інших контекстах", - йдеться у доповіді Незалежної місії ООН.

У 20-сторінковому звіті наголошується, що "існує достатня інформація для підтвердження розслідування та кримінального переслідування старших посадових осіб в армії, щоб компетентний суд міг визначити їхню відповідальність за геноцид у зв'язку з ситуацією в штаті Ракхайн".

Агентство також повідомляє, що компанія Facebook заявила про видалення 18 акаунтів м'янмців та 52 сторінок у соцмережі, щоб запобігти поширенню "ненависті та дезінформації" серед населення М'янми.

Серед них є сторінка очільника збройних сил М'янми Міна Аун Хлайна.

Як відомо, рохінджа - мусульманська меншість у переважно буддистській М'янмі, що проживає в основному в штаті Ракхайн. В результаті переслідування владою М'янми представників рохінджа, пік якого припав на 2016-2017 роки, країну залишили понад 700 тис. осіб. Згідно з офіційними даними, в зіткненнях загинули понад 400 осіб. За даними міжнародної організації "Лікарі без кордонів", лише за перший місяць зіткнень в регіоні жертвами насильницьких дій стали 6,7 тисяч осіб.