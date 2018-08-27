Поліція розігнала учасників акції протесту у Кишиневі

Поліція розігнала учасників акції протесту, яка відбувається біля пам'ятника Штефану чел Маре в Кишиневі, Молдова. Про це повідомляє NewsMaker.

Голова партії "Платформа Гідність і Правда" (DA) Олександр Слусарь повідомив, що 15 автобусів з поліцейськими прибули на площу, де перебували протестувальники, о 5-й ранку. Вони перекрили рух транспорту в центрі міста та оточили площу біля пам'ятника. Після цього співробітники Dialog Politia зачитали розпорядження мера міста, згідно з яким площу мають звільнити для проведення масових заходів.

"Було сказано, що в разі непокори передбачено насильницьку евакуацію. Після переговорів ми взялися за руки, нас було 70 осіб. Після цього поліцейські стали по одному витягати людей за кордон, особливо поводилися жорстоко з жінками. Викручували руки, тягли за ноги", - розповів Слусарь.

Уточнюється, що після розгону деякі демонстранти були змушені звернутися за медичною допомогою.

Пізніше "Інтерфакс-Україна" повідомив, що всі центральні вулиці Кишинева перекрито посиленими кордонами поліцейських у повному спорядженні, озброєних кийками. Крім того, заблоковано всі підходи до центральної площі та пам'ятника Штефану чел Маре. Очікується, що біля пам'ятника відбудеться покладання квітів за участю вищого керівництва країни. Сьогодні, 27 серпня, Молдова святкує День незалежності.

Нагадаємо, багатотисячний антиурядовий мітинг у Кишиневі стартував учора, 26 серпня. Організатором акції став протестний рух ACUM. Опозиція вимагає визнати результати виборів мера Кишинева, скасувати змішану виборчу систему і відправити у відставку суддів, котрі не визнали підсумків голосування.