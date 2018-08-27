Протягом тижня погода значно впливатиме на самопочуття українців, - Укргідрометцентр

Згідно з графіком ефективної температури за показником Миссенарда, в Україні у першій половині дня 27-30 серпня очікуються субкомфортні погодні умови.

Про це повідомляє прес-служба Укргідрометцентру на офіційному сайті.

"Протягом цього тижня, 27-30 серпня, люди можуть відчувати помірне теплонавантаження. Зростає збудливість та дратівливість, відмічається зниження імунітету, перепади емоційної активності, зниження уваги та працездатності, підвищена сонливість", - повідомили прес-службі.

Крім того в гідрометцентрі відмітили, що субкомфортні погодні умови у вівторок, 28 серпня, можуть відчуватися також у вечірні години.

"А от у п’ятницю, 31 серпня, передумов до впливу погоди на самопочуття українців поки немає", - додали синоптики.