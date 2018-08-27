РФ намагається зруйнувати єдність ЄС і НАТО, - глава розвідки Естонії

Росія намагається зруйнувати єдність Європейського союзу і НАТО, і якщо це їй вдасться, то це буде становити безпосередню загрозу для Естонії.

Про це заявив глава Департаменту зовнішньої розвідки Естонії Мікк Марран в інтерв'ю Postimees, повідомляє ЄП.

"В інтересах безпеки Естонії, щоб вплив Кремля на наших союзників не приніс успіху. Ми повинні привертати до цієї теми увагу служб розвідки західних країн і широкої громадськості", - сказав Марран.

Він сказав, що Департамент зовнішньої розвідки неодноразово звертав увагу на дії Росії в Європі.

"Ми говорили про це в двох наших останніх публічних звітах. Ми докладно описали, як Росія використовує європейських політиків в якості агентів впливу, і я радий, якщо ця тема породжує дебати, тому що, як я вже сказав, це найкраща зброя в боротьбі з втручанням", - зазначив Марран.