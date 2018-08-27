Рятувальники евакуювали з Ельбрусу українку, яка попросила допомогу миготінням ліхтарика

Рятувальники евакуювали з Ельбрусу українку, яка через перевтому не змогла покинути гори самостійно. Про це заявив оперативний черговий Ельбруського високогірного пошуково-рятувального загону (ЕВПРЗ) МНС Росії, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Жінку спустили з Ельбрусу, живу і здорову", - сказав черговий.

За його словами, українка не могла самостійно спуститися з гори через перевтому.

Раніше на сайті російського МНС повідомили про те, що на Ельбрусі на висоті 5250 м над рівнем моря незареєстрована туристка з України подає сигнали ліхтариком про допомогу, не може пересуватися самостійно.

Для надання допомоги були залучені троє рятувальників Ельбруського високогірного пошуково-рятувального загону МНС Росії та дві одиниці техніки.