Сьогодні починає діяти перший етап санкцій США проти Росії через отруєння Скрипалів

Перший етап санкцій США проти Росії у зв'язку із застосуванням хімічної зброї на території Великої Британії починає діяти у понеділок, 27 серпня.

Документ Держдепартаменту США із деталями нових санкцій щодо Росії опублікували в Федеральному реєстрі США наприкінці минулого тижня, передає ЄП.

Нові санкції мають на меті обмежити доступ Росії до "чутливих товарів та технологій", пов'язаних із національною безпекою США.

Санкції запроваджуються згідно з Законом про контроль за хімічною та біологічною зброєю від 1991 року, відповідно до якого уряд США зобов'язаний застосувати набір з п'яти видів обмежень — припинення надання іноземної допомоги, припинення поставок озброєнь та фінансування для закупівлі зброї, відмову в американських держкредитах і заборону експорту в Росію товарів і технологій, чутливих з точки зору національної безпеки США.

Санкції забороняють експорт в Росію товарів і технологій, які контролюються американськими регуляторами за критерієм "Національна безпека" (це, наприклад, авіоніка, підводні апарати, деякі газові турбіни, калібрувальне обладнання тощо).

Водночас надалі будуть видаватися ліцензії на експорт в Росію товарів і технологій, необхідних для забезпечення безпеки цивільної пасажирської авіації. Стовідсоткові "дочки" американських корпорацій в Росії зможуть, як і раніше ввозити "чутливі товари".

Держдепартамент вирішив не припиняти надання Росії іноземної допомоги (у визначенні Закону про іноземну допомогу 1961 року) і не припиняти видачу експортних ліцензій, необхідних для продовження співпраці Росії і США в освоєнні космосу і в комерційних космічних пусках (ці ліцензії будуть видаватися в індивідуальних випадках, як і зараз).

Другий – значно серйозніший, або "драконівський етап" санкцій - буде запроваджений за 6 місяців, якщо Росія не виконає вимоги, пов’язані з припиненням використання хімічної зброї.

Раніше передбачалось, що перший етап санкцій у справі Скрипалів почне діяти 22 серпня.