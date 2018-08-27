Світоліна вийшла до другого кола US-Open-2018

27 серпня, 2018 - 19:52
Перша "ракетка" України Еліна Світоліна пробилася до другого кола заключного в сезоні тенісного турніру серії Grand Slam - Відкритого чемпіонату США (US-Open) у Нью-Йорку з загальним призовим фондом $ 52 млн.
На старті змагань посіяна під 7-м номером Світоліна виграла у 78-ї "ракетки" світу американки Сачіі Вікері - 6:3, 1:6, 6:1, повідомляє Укрінформ.
Матч тривав 1 годину 34 хвилини.
Наступною суперницею Світоліної буде переможниця протистояння Агнешка Радванська (Польща) - Тетяна Марія (Німеччина).
Джерело: Укрінформ