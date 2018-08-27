Сирія та Іран підписали угоду про військову співпрацю

Міністри оборони Сирії та Ірану підписали угоду про військову та технічну співпрацю.

Про це повідомляє іранське агентство Tasnim.

"Генерал Хатамі, який здійснив поїздку до Сирії із високопоставленою військовою делегацією, підписав двосторонню угоду в Дамаску після переговорів з президентом Сирії Башаром аль-Асадом та міністром оборони генералом Алі Абдуллою Айюбом", - йдеться у повідомленні.

Згідно з угодою, Іран та Сирія будуть розширювати військове та оборонне співробітництво.

"Сирія виходить із кризи та входить у фазу відбудови", – зазначив міністр оборони Ірану.

Як відомо, Іран разом із Росією надає Башарові Асаду вирішальну підтримку в перебігу семирічної війни в Сирії, що почалася як громадянська.

Конфлікт у Сирії почався 2011 року після "Арабської весни" та акцій протестів проти президента країни Башара Асада. За даними ООН, громадянська війна в Сирії коштувала життя 400 тисячам людей і змусила 5,6 млн сирійців тікати зі своєї країни.